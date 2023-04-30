Saran Group Kırıkkaleli çocukları ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için “Çocuk Buluşmaları” projesini gelenekselleştiren Saran Group her yıl farklı illerde yaşayan ve İstanbul’u hiç görmeyen çocukları İstanbul’da ağırlıyor. Bu sene 21’incisi gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projesinde Kırıkkale’den gelen çocuklar Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Saran Group bahçesinde bir araya geldiler ve hafta sonu boyunca İstanbul’u doyasıya keşfedecekler.

Saran Group; 21 yıldır, her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ancak İstanbul’u hiç görme fırsatı bulamayan çocuklar ile buluşuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi İstanbul’a davet ederek ağırlayan Saran Group’un bu yılki konukları Kırıkkale’ den gelen çocuklar oldu.

Çocuklar İstanbul’da geçirdikleri birinci günde Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Saran Group çalışanları ile holding bahçesinde düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Tanışma ve 23 Nisan kutlamasının ardından, etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde çocuklar Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Vialand, Florya Akvaryumu, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi gibi rotaları keşfedecek ve tekneyle keyifli bir Boğaz turuna katılacak.

Çocuklarla keyifli vakit geçiren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran; “Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Onların her alanda iyi yetişmesi için her birimize görev düşüyor. 21 yıldır yaptığımız bu projeyle çocuklarımızı keşif yolculuğuna çıkarmaktan, bir çoğunun ilk İstanbul maceralarına eşlik etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Saran Group binasında gerçekleşen 23 Nisan kutlamasının ardından çocuklara Fenerbahçe forması hediye edildi.