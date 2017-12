Sarıgül'den Cizreli çocuklara yeni yıl hediyesi

Suriye’nin sıfır noktasında bulunan Cizre’nin İnci köyündeki çocuklara yeni yıl hediyesi dağıtmak için ilçeye gelen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Şişlili evlatlarımız yeni yıla nasıl giriyorsa, Cizre’deki çocuklarımızda yeni yıla aynı şekilde girsin. Çocuklarımızın yüzü Trabzon’da, Rize’de, Cizre’de, Silopi’de, Mardin’de, Mazıdağı’nda, Nusaybin’de de gülsün. Şişli’de, Bakırköy’de, Esenler’de de gülsün. Suriye’de de dünyanın her noktasında da barış olsun silahlar gitsin ve mutlaka barış gelsin” dedi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye’nin sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı İnci köyünde minik öğrencilere yeni yıl hediyesi olarak kışlık mont dağıttı. Suriye’nin sıfır noktasında bulunan İnci Köyü İlköğretim Okulunda eğitim gören minik öğrencilere yeni yıl hediyesi dağıtmak için uçakla Mardin’e akabinde karayolu ile Cizre’ye gelen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İnci köyünde çocukların sevgi seli ile karşılandı. Köylüler ve öğrenciler tarafından köy meydanında karşılanan Sarıgül, öğrencilerin sevgi gösterilerinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadı.

Mustafa Sarıgül, kendisini karşılayan çocuklarla okul bahçesinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra okulu gezip, okul ve öğrencilerle ilgili okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı. Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Mustafa Sarıgül, yeni yıl hediyesi olarak çocuklara kışlık mont hediye edip, çocukları tek tek giydirdi. Sarıgül’den montlarını alan minik öğrencilerin mutluluğu da gözlerinden okundu.

Şişli’den Cizre’ye uzanan sevgi seli köprüsü sayesinde Cizre’deki çocuklarla bir araya ve aynı havayı teneffüs etme şansını elde ettiğine vurgu yapan Mustafa Sarıgül; ”Cizre İnci Köyü İlköğretim Okulumuza uzanan bir sevgi seli köprüsündeyiz. Arzu ettim ki Cizre’deki evlatlarımız yeni yıla mutlu girsinler. İstediğim en güzel olay havayı nasıl paylaşıyorsak ekmeğimizi de o şekilde paylaşalım. Dünyanın her tarafında ülkemizin her noktasında silahlar gitsin, barış gelsin. Barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşaması yeni yılda en büyük temennimizdir. Ben istiyorum ki Şişlili evlatlarımız yeni yıla nasıl giriyorsa, Cizre’deki çocuklarımızda yeni yıla aynı şekilde girsin. Ben arzu ediyorum ki Şişlinin her noktasında okullarımızı nasıl bir noktaya taşıdıysak, Cizre’deki okullarımızda aynı noktada olsun.

Cizre’deki evlatlarımızda, bu güzel okulumuzu da Şişli ile buluşturuyoruz. Şişlinin sevgi köprüsü Cizre’deki İnci İlköğretim okulumuzda ve bu güzel köyümüzde artık çocuklarımızla beraber olacak. Bu evlatlarımızı da inşallah mayıs ayı içerisinde İstanbul’a, Şişlimize alacağız ve onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Cizre’den ülkemin her noktasındaki bütün yurttaşlarıma mutlu yıllar diliyorum. Çocuklarımızın yüzü her noktada gülsün. Çocuklarımızın yüzü Trabzon’da, Rize’de, Cizre’de, Silopi’de, Mardin’de, Mazıdağın’da, Nusaybin’de de gülsün. Şişli’de, Bakırköy’de, Esenlerde de gülsün. Çocuklarımızın belki renkleri farklı olabilir ama gülüşleri aynı. Çocuklarımız yeni yılda çok güzel bir şekilde gülsün. Bizlerde çocuklarımızın gülmesi için hep seferber olalım. Çocuk dünyanın neresinde olursa olsun. Hangi kültürden, hangi mezhepten, hangi inançtan olursa olsun, çocuklar bizim evlatlarımız ve çocuklar demokratik dünyanın geleceği. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için burada hep beraberiz” diye konuştu.

Öğrencilere hediyelerini dağıttıktan sonra okul bahçesinde öğretmen ve köylülerle sohbet eden Sarıgül, daha sonra köyü gezdi. Köydeki bir evi de ziyaret eden Sarıgül, tandır ekmeği yapmak için tandır başına gelen yaşlı bir teyzenin elini öpüp hayır duasını aldı. Bir müddet köyü gezdikten sonra Suriye sınırının sıfır noktasında kısa bir açıklama yapan Mustafa Sarıgül; ”Arkamızda gördüğümüz köy bir Suriye köyü. En büyük arzumuz Suriye’de de dünyanın her noktasında barış olsun silahlar gitsin ve mutlaka barış gelsin. Barışın olduğu yerde huzur, güzellik, enerji vardır. Suriye’de yaşayanlarda, Türkiye’de yaşayanlarda. Dünyanın her noktasında yaşayan bütün yurttaşlarımızın kalbinde ve yüreğinde Barış olmalı. Suriyeli ananında gözyaşları var, dünyanın her noktasında yaşayan annelerinde gözyaşları aynı. Analar asla ve asla üzülmesin. Analar ağlamasın, anaların gözyaşları olmasın. O nedenle yeni yıla girerken temennimiz bireyler mutlu olsun. Toplum mutlu olsun, kültür mozaikleri mutlu olsun. Herkes kendi kültürünü, geleneklerini özgür bir şekilde yaşasın ama başkasının kültürüne, başkasının anlayışını da mutlaka saygı göstersin. Yeni yılda barışı arzu ediyoruz, özgürlüğü arzu ediyoruz, demokrasiyi arzu ediyoruz, bireyin mutluluğunu arzu ediyoruz ve yeni yılda dünyanın her noktasında Barış olmasını arzu ediyoruz” dedi.



Köylüler tarafından uğurlanan Sarıgül, İstanbul’a gitmek üzere karayolu ile Mardin'e hareket etti.