Seçim öncesi Dolar ve altından yeni rekor

Bu pazar yapılacak olan yerel seçimler öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Dolar ve altından Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyeleri peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Bu pazar yapılacak olan 31 Mart yerel seçimler öncesinde haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tam gaz devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 29 Mart Cuma günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,36 TL'den başlayan Dolar 32,37 TL'den,

34,95 TL'den başlayan Euro 35,01 TL'den,

40,89 TL'den başlayan Sterlin 40,94 TL'den,

21,41 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,42 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,31 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,03 TL'den, Japon Yeni ise 21,43 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 234 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 234 Dolar'dan,

2 bin 325 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 324 TL'den,

3 bin 932 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 325 TL'den,

16 bin 187 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 421 TL'den,

26,01 TL'den başlayan Gümüş ise 26,02 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 214 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 299 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 932 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 187 TL'den, Gümüş ise 25,73 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 70 bin 237 Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin 210 Dolar'dan,

3 bin 560 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 551 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,26 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,26 Dolar'dan işlem görüyor.