Seçim sonrası Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Dün gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisi olarak sandıktan seçimin galibi olarak çıkarken, haftanın ilk işlem gününde gözler piyasalarda... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3.com

Piyasaların aylardır merakla beklediği 31 Mart yerel seçimleri CHP'nin büyük zaferiyle tamamlanırken şimdi gözler 2024 yılında da Türk Lirası karşısındaki rekor serilerini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin üstünde.

YSK'nın açıklayacağı resmi verilere kadar kesinleşmemiş sonuç olarak kalacak olan yerel seçim sonuçları CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi noktasına taşıdı.

Yerel seçimlerden çıkan bu sonuçlara piyasaların vereceği tepki merakla beklenirken, piyasalar zirvedeki yatay seyri sürüyor..

Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

Yabancı bankaların seçim öncesindeki raporlarının satır aralarında, belirsizlik durumunun giderilmesiyle seçimlerin ardından TL'de pozitif bir beklenti içerisinde olunduğu bildirilmişti. 1 Nisan tarihinin Avrupa, Hong Kong ve Yeni Zelanda’da Paskalya tatili olması sebebiyle piyasadaki oynaklığın ise düşük kalması bekleniyor.

TCMB'den seçim sonrası ilk faiz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont işlemlerindeki iskonto faiz ve avans işlemlerindeki faiz ile ilgili düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 43,25'ten yüzde 50,75'e çıkarıldı.

Avans işlemlerine yönelik faiz oranı ise yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e çıktı.

İşte 1 Nisan Pazartesi günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Önemli bilgilendirme: Aşağıda yer alan döviz, değerli metaller, kripto paralar ve brent petrol fiyatları Türkiye'de piyasalar kapalıykenki fiyatlarıdır. Sabah saatlerinde piyasalar açılınca rakamlar yeniden güncellenecektir.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,43 TL'den başlayan Dolar 31,95 TL'den,

35,07 TL'den başlayan Euro 34,50 TL'den,

41,01 TL'den başlayan Sterlin 40,36 TL'den,

21,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,13 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,38 TL'den, Euro 35,05 TL'den, Sterlin 41,03 TL'den, Japon Yeni ise 21,44 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 252 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 254 Dolar'dan,

2 bin 345 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 312 TL'den,

4 bin 48 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 906 TL'den,

16 bin 644 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 71 TL'den,

Güne 26,26 TL'den başlayan Gümüş ise 25,82 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 234 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 326 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 41 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 583 TL'den, Gümüş ise 26,03 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 70 bin 998 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 844 Dolar'dan,

3 bin 626 Dolar'dan Ethereum ise 3 bin 555 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,43 Dolar'dan işlem görüyor.