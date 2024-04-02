Seçim sonrası Dolar kurundaki düşüşün nedeni belli oldu

CHP'nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerin ardından yeni aya ve yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar kurundaki düşüşün nedeni belli oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan yeni haftada Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran başta Dolar/TL olmak üzere yabancı para birimlerindeki geri çekilme dikkat çekiyor.

Dün yeni haftaya bankalararası piyasada 32,42 liradan başlayan dolar kuru, saat 15.52 itibarıyla yüzde 1,34 düşüşle 31,96 liraya gerilemişti. Fiziki piyasalarda ise düşüşün etkileri daha sert oldu. Buna göre Kapalıçarşı’da düşüşün yüzde 3’ü aşması sonrasında dolar, fiziki piyasalarda 31,80 liradan işlem görüyordu.

Bugün de güne 32,26 TL'den başlayan Dolar 32,20 TL'den, 34,66 TL'den başlayan Euro 34,63 TL'den,

40,50 TL'den başlayan Sterlin 40,51 TL'den, 21,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,26 TL'den işlem görüyor.

Peki dövizdeki geri çekilmenin sebebi ne ?

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara ise konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Dolar kurunun aşağıdaki hareketine anlam vermek için piyasadaki haber akışını inceledim ama pek bir neden bulamadım. Tamam, ben de TL'de biraz değerlenme beklerdim, bu şaşırtıcı değil, ama neden hareket tam 14:40'ta başlıyor anlayamadım."