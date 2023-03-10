Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihi için imzaladığı erken seçim kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan da beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den de açıklama geldi.

Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlenmiştir" dedi.

İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.

Seçim takvimi şöyle işleyecek:

16 Mart: Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün.

20 veya 21 Mart: YSK seçim takvimini başlatacak. Deprem sonrası ortaya çıkan durum nedeniyle mevzuat el verdikçe tarihler esnetilebilir.

21 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy alan partilerin aday göstermesi çin süre başlayacak. Aynı zamanda 100 bin imza toplayarak aday olacak yurttaşlar için de süre başlayacak.

22 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.

26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları için son gün.

30 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.

3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

5 Nisan: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.

8 – 10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.

Meclis’in seçim takvimine göre nisan ayına kadar çalışması, sonrasında seçim için tatile girmesi bekleniyor.