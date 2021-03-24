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Seçime girebilecek parti sayısı 19'a yükseldi

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine DEVA ve SOL Parti'nin de katılmasıyla seçime girebilecek parti sayısı 19'a yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duyuruda, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamıştı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi listede yer almamıştı.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk bugün yaptığı açıklamada, DEVA Partisi ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayının 19'a yükseldiğini kaydetti.  

 

Etiketler seçime girebilecek partiler ysk
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