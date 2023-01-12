Seçimler öncesi Erdoğan’dan gurbetçilere mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kaleme aldığı mektup Almanya’daki Türklere ulaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan Türklere yönelik yazdığı mektup, birçok ülkedeki Türk vatandaşlarına ulaşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı, kaleme aldığı mektupta yurt dışındaki vatandaşlar için bugüne kadar hayata geçirilen projelerin altını çizerken 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekiyor.

TRT Haber'den Emre Bölükbaşı'nın haberine göre Erdoğan’ın mesajında, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’yi, en iyi şekilde temsil ettikleri belirtiliyor. Yurt dışındaki vatandaşların, sosyal, siyasal, ekonomik ve bilim alanında büyük başarılar gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türk devletinin de tüm imkanlarıyla yurt dışındaki Türklerin yanında olduğunu ifade ediyor.

Yurt dışındaki Türklere yönelik projeler

Cumhurbaşkanı’nın mektubunda yurt dışındaki Türklere yönelik birçok projenin hayata geçirildiğine yer veriliyor. Bunların arasında konsolosluk sayılarının artması, e-devlet hizmetlerinin yurt dışındaki Türklerin kullanımına açılması, mobil cihaz ve bireysel araçların Türkiye’de kullanım süresinin artması gibi birçok faaliyet yer alıyor.

Mektubunda, ülkemizin geleceğinde söz sahip olabilmeniz için elli yıldır hasretle beklediğiniz oy sandıklarını sizlere getirdik diyen Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine değinirken, "Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır" ifadelerine yer veriyor.

Cumhurbaşkanı'nın mektubu Almanya'daki Türklere ulaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı yazı Almanya’daki birçok Türk vatandaşına ulaşıyor. AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, temsilcilik faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı’nın mesajlarını gittikleri her şehir ve ülkede vatandaşlara ulaştırdıklarını açıkladı.

"AK Parti Almanya Temsilciliği olarak ev, esnaf, STK ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletip, hükümetimizin hizmetlerini ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmaları anlatıyoruz“ diyen Göka, yurt dışındaki Türklerin taleplerinin de toplandığını belirtti.