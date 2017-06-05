Şehit Aydın'ın ismi yönettiği operasyona verildi

Kato Dağı'nda 47 gündür devam eden operasyon kapsamında, 31 Mayıs-4 Haziran'da teröristler tarafından kullanılan 6 yeni mağaranın belirlenmesiyle bölgede tespit edilen mağara sayısı 97'ye çıktı. Tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramalarda, 32 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 bin kalaşnikof mühimmatı, bin doçka mühimmatı, 176 el bombası, 2 bin 500 bixi mühimmatı, bin 500 HK-33 mühimmatı, 10 adet RPG-7 a/t sevk fişeği, bir anti tank mayını, 25 adet T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 adet M-16 dipçiği, bir doçka mekanizması, 10 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda toplam 751 muhtelif tipte silah, 411 bin 335 muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.