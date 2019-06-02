Şehitlere son görev !

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26)İdil'de son yolculuğuna uğurlandı.





Tokat Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Türkiye-İran sınırında mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tarama devriyesi sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için baba evine getirildi.

Şehidi baba ocağının önünde annesi Yeter Alıcı, babası Bekir Alıcı, kardeşleri Oğuz-Nafi Alıcı ve Sümeyra Çakır karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu oğluna ait askeri kamuflajla karşılayan anne Alıcı "Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatanımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yavrum böyle diyorum sana. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum.Daha asker anaları ağlamasın yavrum. Yavrumun yanına beni de götürün. İki oğlum var onları da şehit veririm. Yeter ki beni de götürün. Kuzular melemez mi? Yavrum ben meliyorum, bulamıyorum seni yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum ben'' diye ağıt yaktı.







"VATAN, BAYRAK SAĞ OLSUN"

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe merkezindeki Büyük Cami'ye getirildi. Tabutun törenin yapılacağı alana konulmasının ardından şehidin annesi babası ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Alıcı burada ''İki oğlum daha var göndereceğim. Kendim su çekmeye gideceğim. Götürsünler beni, 60 yaşındayım, vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun'' dedi.

Cenaze törenine Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Tokat Valisi Ozan Balcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından İbrahim Alıcı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.



ŞEHİT ALİ YILMAZ BAYRAM ZİYARETİNE GİDECEĞİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bomba imha uzmanı, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz dün sabah, Iğdır'ın Araklı ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra orduya katılıp, uzman onbaşı olarak göreve başlayan Yılmaz'ın şehadet haberi, İstanbul'da özel bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan baba Yener Yılmaz (57), ev kadını anne Gülcan Yılmaz (53) ile kız kardeşi Ünzile Yılmaz'a (18), sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Acı haber, yakınlarında üzüntü yarattı. Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi ise bayramın ilk günü tatile gitmeyi planladığı memleketi Simav'a getirilmek üzere dün yola çıkarıldı. Cenaze ilk olarak havayoluyla, Iğdır'dan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tören saatine kadar morgda bekletildi. Üzüntü yaşayan şehidin dedesi Ali Yılmaz (71), "Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.



"SENİ BEKLİYORDUM CENAZEN GELDİ"

Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazebi bu sabah tören için hastane morgundan alındı. Türk bayrağına sarılı cenaze, Kekliktepe Mahallesi Koyuncuoğlu Camisi'ne getirildi. Baba Yener Yılmaz, dede Ali Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan anne Gülcan Yılmaz ve kızı Ünzile Yılmaz, bank üzerinde oturarak törenin başlamasını bekledi. Şehidin bazı yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Bu sırada oğlunun tabutunun başına gelerek sarılan anne Gülcan Yılmaz'ın, "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş, AK Partili İshak Gazel, CHP'li Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer ile birlikte yaklaşık bin 500 kişi cenaze namazına katıldı. Öğlen kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Ali Yılmaz, Mamak köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



ŞEHİT YASİN ÇUBUK AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Yasin Çubuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Şuhut ilçesindeki babaevine götürüldü. Burada şehidin annesi Selma, babası Lokman ile kardeşleri Emine ve Kadir Çubuk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Lokman Çubuk, iki torununu göstererek, "Oğlumun intikamını bunlar alacak. Vatan sağ olsun." dedi. Bunun üzerine baba Lokman Çubuk'un yanına gelen şehidin küçük kardeşi Kadir Çubuk, "Abimin intikamını ben alacağım" dedi.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü meydanına götürüldü.



Şehit Yasin Çubuk'un naaşı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.



HAKKARİ ŞEHİDİ ERCAN SANCA ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sanca'nın (30) naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Adana'ya getirildi.

Sanca için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.





Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam, baba Muharrem Sanca'ya başsağlığı diledi, AK Parti Genel Başkan YardımcısıSarıeroğlu da anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.

ŞEHİT MEHMET SAİT BARIŞ ŞIRNAK'TA EBEDİYETE UĞURLANDI

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi.

Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi.

Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış'a Türk bayrağı teslim etti.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.