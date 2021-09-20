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Şehri karıştıran bozuk aşı iddiası: Tekrar aşı olacaklar

Şehri karıştıran bozuk aşı iddiası: Tekrar aşı olacaklar

Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı” tespit edildi.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

KRİTİK GÜN 17 TEMMUZ

17 Temmuz tarihinde uygulanan Covid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı”nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu. Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. 

Etiketler aşı zonguldak korona
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