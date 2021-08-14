Sel bölgesinde alacaklar ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sel bölgelerinde mücbir sebep hali ilan etti. Mücbir sebep hali 11 Ağustos tarihinden yıl sonuna kadar geçerli.

Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi uzatıldı. Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 2022'ye kadar ertelendi.

Vergi, ceza ve gecikme faizi ödemeleri ise 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.

Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

Vergi borcu taksitlendirme imkanı için 15 Şubat 2022'ye kadar başvuru imkanı tanındı.