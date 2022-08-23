  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Selçuk Geçer dolar kurunda yeni hedefini açıkladı

Selçuk Geçer dolar kurunda yeni hedefini açıkladı

Selçuk Geçer dolar kurunda yeni hedefini açıkladı

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını sert bir dille eleştiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "dolar 10 TL olacak" diyenlere yeni tahminini "Ahanda buraya yazıyorum" diyerek açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer yeni bir dolar tahmini yaptı. Geçer, yurtdışından AK Parti'nin kaynak getirdiğini iddia etti.

Geçer, sosyal medyadan yaptığım açıklamada, "Araplardan, Ruslardan dolar geliyor, dolar düşecek, 10 lira olacak diyenlere... Ahanda buraya yazıyorum ilk hedef 19.50 HAYIRLI OLSUN !!!" dedi.

Geçer'in paylaşımına sosyal medya kullancılarından da yanıt geldi. Yapılan yorumlar şöyle: "Bence hükümet başarılı. Bu enflasyon ortamında dolar 30 lira olmalıydı", "Her ay yeni bir hedef rakam. Ne güzel Dünya."

Etiketler selçuk geçer selçuk geçer'in dolar kuru tahmini selçuk geçer'in dolar tahmini selçuk geçer'in tahmini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Brent petrol çakıldı ama... Zam'aydın Türkiyem!
Türkiye'de ''kabusun yer yüzündeki izi'' ortaya çıktı
Bunu yapan emekliler maaş promosyonu alamayacak
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim, bir zam
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı, Erdoğan'ı ''halife'' ilan etti
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda
Türk ünlülerin servetleri açıklandı! Dudak uçuklatan rakamlar
2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi