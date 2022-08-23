Selçuk Geçer dolar kurunda yeni hedefini açıkladı

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını sert bir dille eleştiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "dolar 10 TL olacak" diyenlere yeni tahminini "Ahanda buraya yazıyorum" diyerek açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer yeni bir dolar tahmini yaptı. Geçer, yurtdışından AK Parti'nin kaynak getirdiğini iddia etti.

Geçer, sosyal medyadan yaptığım açıklamada, "Araplardan, Ruslardan dolar geliyor, dolar düşecek, 10 lira olacak diyenlere... Ahanda buraya yazıyorum ilk hedef 19.50 HAYIRLI OLSUN !!!" dedi.

Geçer'in paylaşımına sosyal medya kullancılarından da yanıt geldi. Yapılan yorumlar şöyle: "Bence hükümet başarılı. Bu enflasyon ortamında dolar 30 lira olmalıydı", "Her ay yeni bir hedef rakam. Ne güzel Dünya."