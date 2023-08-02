Selçuk Geçer'den Dolar kuru için kritik uyarı

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını en çok eleştiren piyasa analistlerinin başında gelen Selçuk Geçer, 27 TL'ye dayanan Dolar kuru için kritik bir uyarıda bulunarak Ağustos ayı dolar/TL tahminini açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Ağustos ayı için dolar tahminini güncelledi.

Geçer, temmuz sonu ve ağustos ayına işaret ederek döviz kurunun varacağı noktayı değerlendirdi.

Geçer "Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz” dedi.



Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin rakam açıklaması yapıp tahminde bulunan Selçuk Geçer, "Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" dedi.



Ünlü ekonomist Selçuk Geçer "Dolar kurunun serbest bırakılması doğru bir hamle. Dolar kuru gerçek değerini bulacak ki yabancı gelecek. Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.