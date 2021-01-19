Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın sopalarla darp edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüpheliden G.T. ve A.G. gözaltına aldındı. Emniyetteki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli, silah sayılan sopa ile yaralama eylemi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan kimlikleri tespit edilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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