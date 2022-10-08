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Şemsiyesiz çıkmayın! Sağanak yağış tüm yurdu saracak

Şemsiyesiz çıkmayın! Sağanak yağış tüm yurdu saracak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 İL İÇİN SARI, 6 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Bilecik, Bingöl, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli ve Bayburt.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:

Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak yağış
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