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Diyanet'in Kur'an Kursu daveti olay oldu: ''Seküler hayat tarzı dayatılıyor''

Diyanet'in Kur'an Kursu daveti olay oldu: ''Seküler hayat tarzı dayatılıyor''
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki tüm camilerde okutulan Cuma hutbesinde, çocuklara "seküler hayat tarzı"nın dayatıldığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp 81 ildeki camilerde okutulan Cuma hutbelerinin bu haftaki (20 Haziran) başlığı "Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk ve Kur’an" oldu. 

Okulların kapanması vesilesiyle çocukların Kuran kurslarına davet edildiği hutbede, içinde yaşadığımız çağda çocukların her zamankinden daha fazla "tehdit" aldında olduğu öne sürüldü. Bu tehditlerin sıralandığı hutbenin devamında, çocuklara “seküler hayat tarzı dayatması" yapıldığı iddiasında bulunuldu. 

Dijital platformlarda yayınlanam içeriklerin çocukları “yalnızlığa ve akran zorbalığına” sürüklediğine dikkat çekilen hutbede, çözüm olarak ise “namaza alıştırma” ve “ahlâki eğitim” vurgusu yapıldı.

Hutbedeki ilgili bölümler şöyle:

"İçinde yaşadığımız çağda çocuklarımız ve gençlerimiz her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Batıl ideolojiler, seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri ve ifsat edici medya içerikleri; gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar; evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve ‘akran zorbalığına’ maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar, gençlerimizi; ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta, onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir insan haline getirmektedir."

"Ebeveyn olma sorumluluğumuzun gereği olarak çocuklarımızı yaz Kur’an kurslarımızla buluşturalım. Unutmayalım ki, onların tertemiz zihinlerini ve gönüllerini sahih ve doğru dini bilgi ile donatmaz isek birçok hurafe, yanlış bilgi ve düşünceye maruz kalırlar. Bu da bizim; dünyada büyük bir vebale girmemize, ahirette ise hüsrana uğramamıza sebep olur."

"Bütün bu olumsuzluklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumanın yolu; onları Peygamberimiz (s.a.s)’in güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Yüce Rabbimizin, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”[5] emri gereğince her türlü zararlı akımdan muhafaza etmektir. Allah Resûlü (s.a.s)’in, “Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın.”[6] tavsiyesine uyarak evlatlarımızı ibadet bilinciyle yetiştirmektir."

 

Cumhuriyet

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Etiketler diyanet kur'an kursu seküler hayat seküler hayat tarzı seküler
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