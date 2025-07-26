Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltirken, kredi notu görünümünü durağana çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.'' açıklamasını yaptı.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun ‘B1’ seviyesinden ‘Ba3’ seviyesine yükseltildiği belirtildi. Not artırımının, güçlenen politika yapım performansını yansıttığı ifade edilen açıklamada, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon baskılarını kalıcı olarak azaltan, ekonomik dengesizlikleri gideren ve hem yerli mevduat sahiplerinin hem de yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini aşamalı olarak yeniden inşa eden para politikasına bağlılığı belirtildi. Açıklamada, not artışının aynı zamanda politika değişikliği riskinin azaldığına dair görüşü yansıttığı, ancak bu riskin önümüzdeki yıllarda devam edebileceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün ‘pozitif’ten ‘durağan’a çevrildiği ifade edilen açıklamada, bu değişikliğin Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengelendiğini gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, etkili politika yapım geleneğinin devam ettirilmesinin, Türkiye'nin dış finansal pozisyonunda beklenenden daha fazla iyileşme sağlayabileceği vurgulandı. Devam eden ve planlanan yapısal reformların, enerji ithalatına bağımlılığı daha da azaltacağı ve ihracatın rekabet gücünü artıracağı belirtilen açıklamada, bu durumun ülkenin dış şoklara karşı direncini güçlendirebileceği aktarıldı.

BAKAN ŞİMŞEK: EKONOMİMİZ TEKRAR OLUMLU BİR DÖNGÜYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında Türkiye’nin kredi notunun yükseldiğini belirterek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" ifadelerine yer verdi.

DHA