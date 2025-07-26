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AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıda öldü

AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıda öldü
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel (33), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hamambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yüksel, vücuduna isabet kurşunlar nedeniyle yığıldı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'i Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BALIKESİR İL BAŞKANI MEHMET AYDEMİR PAYLAŞIM YAPTI

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

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Etiketler ak parti havran belediyesi meclis üyesi
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