Sendikaların Taksim Meydanı çağrılarına hükümetten ilk yanıt

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlama çağrıları yapılırken hükümetten ilk yanıt Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyüktür" dedi.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlayacaklarını duyururken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs yanıtı geldi. Işıkhan, "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyük" olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (TÜRK-İŞ) ziyaret ederek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ve muhalefetten tepki alan Çalışma Meclisi’nin en kapsamlı ve en kritik öneme sahip istişare meclislerinden biri olduğunu söyledi.

Işıkhan, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenleri 'huzursuzluk yaratmakla' suçlayarak "1 Mayıs'ı, her yıl dönümünde, huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler, çözümün ve uzlaşmanın değil; sadece sorunun bir parçası olmayı bilinçli bir şekilde tercih etmektedirler. Bunların, emeği savunmak değil bunun istismarı peşinde oldukları gün gibi ortadadır. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sloganla değil icraatla tesis edilebileceğini unutmamalıyız. İşçilerimiz, emekçilerimiz ideolojik sloganların değil, samimi icraatların muhatabı olmalıdır." dedi.

"İŞÇİNİN ALIN TERİ TAKSİM MEYDANI’NA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR"

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'ında kutlama çağrıları yapılırken Bakan Işıkhan, 'İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyük' olduğunu ifade etti.

Işıkhan devamında, “Bildiğiniz gibi; 1 Mayıs’ta kaybettiğimiz canlarımızı Taksim’de anmak için sendikalarımıza, sınırla katılımlarına izin verilmektedir. Bu sebeple çalışan, üreten, büyüyen Türkiye’nin ortak değeri olan bu günü anlam ve önemine uygun şekilde tüm Türkiye olarak yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla birlikte, bütün meydanlarımızda, emeğin ve üretim olduğu her mecrada bir bayram havasında idrak edeceğiz” dedi.

#1 mayıs