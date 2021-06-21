Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: ''Türkiye'de yargılanmak istiyor''

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın ABD'de değil, Türkiye'de yargılanmak istiyor

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz için işleyecek hukuki süreç merak konusu. Avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger, Korkmaz'ın bugün Avusturya saatiyle öğleden sonra hakim karşısına çıkacağını ve yüksek ceza alması beklenen ABD yerine, hapis yatmama ihtimali bulunan Türkiye'de yargılanmak istediğini söyledi.

'KARARI AVUSTURYA MAHKEMESİ VERECEK'

Habertürk muhabiri Yasemin Güneri'ye konuşan Dülger, Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını ancak Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi.

Korkmaz’ın Türkiye vatandaşı olduğunu vurgulayan Dülger, ABD’de de 'kara para aklama' suçundan hakkında soruşturma açılmasına rağmen 'Türkiye'de bu konuda dava açılmış olmasının daha önemli olduğunu' savunarak, “Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

'TÜRKİYE'DE HAPİS YATMAZ, ABD'DE YÜKSEK CEZASI VAR'

Dülger, Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini belirtti; buna gerekçe olarak da ceza kanunu gösterdi: "Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis.

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Ama karar mercii Avusturya Mahkemesi.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Avusturya mahkemesinin bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili öncelikle iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar vereceği aktarılıyor.

İade sürecinin aylar sürebileceği belirtilirken, avukat Dülger Korkmaz'ın illa ki davayı önce açan ülkeye iade edilmesi gibi bir durumun olmadığı görüşünde. Dülger, “Türkiye’ye iade edilmesi gerekir.

Hukukun genel ilkeleri gereğince" derken, Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması nedeniyle 'işadamı' olarak kabul edilmesi halinde serbest kalmasının da mümkün olduğunu savundu. Dülger, bir yandan da Korkmaz'ın ABD'ye de Türkiye'ye de iade edilmeme ihtimali olduğu yorumu yaparak, Avusturya için "İki ülkeye de vermeyebilir. Çünkü verilmiş bir mahkumiyet kararı yok” dedi.

Habertürk