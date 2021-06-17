Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu

Firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinde bulaşıkları yıkadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hakkında çıkan suçlamalarla ilgili Türkiye'ye dönmesi beklenen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz yeni açmayı düşündüğü otelinin bulaşıkhanesinde biriken bulaşıkları yıkadı. O anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

"MESAİ BİTTİ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Korkmaz videoda yanında bulunan bir kadının sözlerine, "Bulaşıkçı kaçmış, o yüzden bulaşıkları yıkama görevi benim. Evet bugün bulaşıklarımızı temiz yıkadık. Mesai bitti. Teşekkür ediyorum hepinize" diyerek karşılık verip gülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı da görüntülerle ilgili yorumlarda bulundu.

12 GAZETECİYİ MAAŞA BAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde 12 gazeteciye ait ses kaydı bulunduğu ve bu isimleri maaşa bağladığı iddia edilmişti. Baran Korkmaz ise gazeteci Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada 12 gazeteci iddialarını yalanlamış ve elinde yalnızca Habertürk sunucusu Veyis Ateş'le ilgili tapeler bulunduğunu söylemişti.