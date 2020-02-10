Sıcak gelişme! Mehmetçik İdlib'e operasyon başlattı!

Suriye Milli ordusu (SMO) üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türk-Rus heyetlerinin İdlib konulu toplantısı öncesi TSK ile birlikte Suriye ordusuna karşı İdlib operasyonunun başladığını iddia etti.

"Serakib ve Nayrab köyüne ilerleyen TSK birliklerinin görüntüleri" şeklinde video paylaşan SMO mensupları, SMO'nun TSK'ye ait zırhlı araç kullanacaklarını öne sürdü.

TRT Arapça da, "Tanklar, birlik gemileri, zırhlı araçlar, mühimmat ve özel kuvvetler de dahil olmak üzere 300'den fazla askeri araçtan oluşan bir Türk konvoyu, Suriye sınırında konuşlanan Türk kuvvetlerini güçlendirmeye gidiyor" duyurusunu yaptı.

TRT Arapça muhabirinin, TSK'nin Suriye Ordusu'nu vurduğunu iddia ettiği bir video da paylaşımlar arasında yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşme yapacak.

Gazeteteci Mete Sohtaoğlu'nun paylaşımı;

"TSK tarafından başta Serakib olmak üzere birçok bölge top ve obüslerle vurulmaya başlandı. Suriye Milli Ordusu, rejim güçlerine ve İran destekli çetelere yönelik karşı harekat başlattı."

EL CEZİRE'DEN PAYLAŞIM

"Ulusal Kurtuluş Cephesi, Türk topçu vasıtalarının desteğiyle İdlib doğusu Serakip'te rejim güçlerine operasyon başlattı. TSK, Serakip ve çevresinde rejim hedeflerini ağır top atışlarıyla vuruyor."

TSK'NIN BÖLGEDEKİ HAZIRLIĞI

Rejim ordusunun ilerlediği noktalara sevkiyat gerçekleştiren TSK, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da içinde yer aldığı 350 askeri aracı İdlib'e 4 kilometre mesafede bulunan Sermin kasabasına konuşlandırmıştı.

İdlib'in güneydoğusunda 16 kilometre mesafede yer alan Serakib, kent merkezine açılan kapı olarak biliniyor.

M4 VE M5 KARAYOLLARININ STRATEJİK ÖNEMİ

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 karayolu ve Kuzey Suriye'nin Haseke kentiyle Suriye'nin Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemde bulunuyor.

İdlib, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.