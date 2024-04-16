  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sıcaklıklar artıyor ama yağışlar kapıda

Sıcaklıklar artıyor ama yağışlar kapıda

Sıcaklıklar artıyor ama yağışlar kapıda
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselmeye devam edecek. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

16-22 Nisan arası hava tahmin haritaları

16-22 Nisan arası hava tahmin haritaları

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 



Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihte bir ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihte bir ilk Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu ''Benzin zamlarının nedenini bulan'' AK Partili isim ''pes'' dedirtti ''Benzin zamlarının nedenini bulan'' AK Partili isim ''pes'' dedirtti Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı 2 akrep yiyen adam hayatını kaybetti 2 akrep yiyen adam hayatını kaybetti Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı 24 ayar altından banknot basıldı 24 ayar altından banknot basıldı Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesi son anda iptal olmuş Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesi son anda iptal olmuş