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  3. Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı

Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı

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İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi, Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı.

 

Bağcılar ilçesinde bulunan Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir saate yakın süre bekleyen bir kişi çalışanların dikkatini çekti. Doktor Mahmut D.'a haber verildi.

"Hasta değilsen içeride bekleyemezsin"
Doktor D., şüpheli kişiye "Hasta değilsen içeride bekleyemezsin" dedi.  Şüpheli ise çıkmayacağını belirterek tartışmaya başladı.

Darbedilen doktor tedavi altında
Çıkan tartışma sonucu, şüpheli doktor Mahmut D.'a saldırdı. Yüzüne darbe alan doktor Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan ise gözaltına alındı.

Etiketler aile hekimi şiddet
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