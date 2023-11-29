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Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya bir zam daha!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldiğini açıkladı.

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti. 

Zamlı fiyat listesi 30 Kasım Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Sigaraya bir zam daha! - Resim : 1

 

Etiketler sigara zam zamlı sigara fiyatları
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