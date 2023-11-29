Sigaraya bir zam daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldiğini açıkladı.

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti.

Zamlı fiyat listesi 30 Kasım Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.