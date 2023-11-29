Sigaraya bir zam daha!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldiğini açıkladı.
Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti.
Zamlı fiyat listesi 30 Kasım Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
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