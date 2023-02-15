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Sığınmacılar için slogan atan Çarşı grubundan 16 kişiye gözaltı

Sığınmacılar için slogan atan Çarşı grubundan 16 kişiye gözaltı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sığınmacılara yönelik slogan atan Çarşı grubu üyesi 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden organize olarak 13 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu bahçesinde toplu şekilde, ülkemizde bulunan sığınmacılara yönelik nefret ve şiddet içerir sloganlar atan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar neticesi Çarşı grubu üyesi 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

İHA

Etiketler çarşı grubu beşiktaş çarşı gözaltı
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