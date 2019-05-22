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  3. 22 Mayıs 2019 13:19

Şike davasını onayan Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

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