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  3. 17 Ocak 2021 22:03

Şimdiye kadar kaç sağlık çalışanına aşı yapıldı ? Rakam açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Şimdiye kadar kaç sağlık çalışanına aşı yapıldı ? Rakam açıklandı
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.

Aşılamanın dördüncü gününde 700 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında sağlık görevlileri aşılanıyor.

Röntgen teknisyeni Fatma Sevran, aşı uygulama sürecinin gayet iyi geçtiğini ve sadece ufak bir iğne ağrısı hissettiğini belirterek, "Covid-19 geçirmiştim. Nasıl bir sıkıntı yaşadığımı biliyorum. Aşı geldiğini duyunca sevinerek geldim." ifadelerini kullandı. Sevran, tekrar hastalanmamak için aşı yaptırdığını dile getiren, "Herkese de tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

 

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