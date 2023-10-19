Sinan Ateş cinayetinde 1 komiser gözaltında

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı.

Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, biri komiser olmak üzere iki kişi, bu sabah gözaltına alındı. Gözaltı kararı ise dosyanın emniyet ayağında yaşanan yeni bir skandalı ortaya çıkardı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre gözaltına alınan komiser M.E.A.’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi T.D.’a, “A.A.’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. Buna karşın M.E.A.’nın A.A. cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı. M.E.A.’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

TETİKÇİYİ KAÇIRAN İSİM

A.A., 30 Aralık Cuma Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile eski Ülkü Ocakları yöneticileri T.D., E.Y. ve Avukat S.Ö.’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen T.D.’ın, eski MHP Mersin Milletvekili O.K.’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, T.D.’ı sakladığı iddia edilen O.K.’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. O.K. hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.

SARI ALANDA SIR ZİYARET

Bu arada dosyada bir de “başsavcıvekili” krizi yaşandığı öne sürülmüş, soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili A.A.’un izne ayrılmasıyla ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. A.A.’un önce şüphelilerin tahliyesini talep ettiği, dosyaya eklenen yeni kanıtları gördükten sonra soruşturmadan çekilmek istediği iddia edilmişti. S.Ö.’in de aralarında olduğu şüphelilerin tahliyesi konusunda ısrarcı olduğu belirtilen A.A.’un, bu konuda başsavcı ile tartıştığı, talebi kabul görmeyince izne ayrıldığı öne sürülmüştü. Soruşturmada son olarak da tutuklu Avukat S.Ö.’in kalp spazmı geçirdiği gerekçesiyle kaldırıldığı hastanede, “sarı alan” olarak tabir edilen bölümde müşahede altındayken Ülkü Ocakları üst yönetiminden bazı isimlerle yaklaşık yarım saat görüştürüldüğü anlaşılmıştı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

İddialar gündemdeki yerini korurken, soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla biri cinayetin işlendiği dönemde Ankara Emniyeti Cinayet Büro’da görevli komiser olmak üzere iki kişi, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararı ise dosyada, tetikçinin İstanbul’dan Ankara’ya Özel Harekât’ta görevli iki polis tarafından getirildiğinin anlaşılmasından sonra ikinci bir polis skandalı yaşandığını ortaya çıkardı.

BİLGİ SIZDIRILDI MI

T24’ün edindiği bilgiye göre, gözaltına alınan komiser M.E.A’nın, cinayet öncesinde “A.A.’in, telefon numaraları, ev adresi, anlık konum bilgileri, eşi A.A.'e ait adres ve telefon bilgileri, gittiği yerlerin neresi olduğu, sık sık gittiği arkadaşına ait ofisin adresi, kullandığı araçların marka, model ve plakaları gibi kişisel bilgilerini” sistemden sorgulayarak, T.D.’a gönderdiği belirlendi. Şüphelilere bu şekilde bilgileri sızdırarak cinayete yardım etmekle suçlanan M.E.A’nın, suikastın ardından da cinayet soruşturmasında aktif biçimde rol aldığı anlaşıldı. M.E.A’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

BİLGİLER TOPLANDI

Öte yandan M.E.A. ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiye de benzer suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Söz konusu kişinin de A.A.’in kişisel bilgilerini bir şekilde elde ederek T.D.’a bildirdiği, T.D.’ın da bu kişilerden aldığı bilgiyi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep üzerinden tetikçiye ulaştırdığı öne sürülüyor. Soruşturmada daha önce tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan iki polis tutuklanmıştı.

TANIK İFADESİ

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi E.Y. ile ilgili de ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre, E.Y., soruşturma kapsamında ilk olarak Ankara Emniyeti’ne gelerek, T.D.’ın olayla ilgisinin olmadığını öne süren ifadesini doğrular şekilde beyanda bulundu. Ancak emniyetteki ifadesi sırasında E.Y., “tanık” olmasına karşın avukatı da hazır bulunduruldu. Savcılığın, tutuklu bulunan şüpheli E.Y.’e ait tanık ifadesinin neden avukat huzurunda aldırıldığını, bu kişiye bir telkin ya da yönlendirme yapılıp yapılmadığını da araştırılacağı konuşuluyor.