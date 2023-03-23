Sinan Ateş soruşturmasında tutanak kayboldu!

Ankara'da kanlı suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş soruşturmasının tutuklu sanığı T.D.'nin tutanağının kaybolduğu iddia edildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara Çankaya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayet soruşturmasında MHP'li yönetici U.K., 2 özel harekat polisi, cinayeti organize ettiği iddia edilen D.Ç., Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı E.Y. ve E.Ö.'yü Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen T.D. dahil 21 kişi tutuklanmıştı.

T.Ö. ise cinayetten günler sonra Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanıp tutuklanmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre; soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve E.Ö.’yü kaçırmakla suçlanan T.D. , MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınmıştı.

T.D.’ın o evde yakalanması ile ilgili olarak polislerin tuttuğu tutanak kayboldu. Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.

SORUŞTURMA DOSYASINA TUTUNAK GİRMEDİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında savcılığın soruşturma dosyasına da tutanak girmedi. Bu sebeple savcılık MHP'li Olcay Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.

DW Türkçe