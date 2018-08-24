Sinan Oğan'dan sert yanıt: ''Biz bu sümüklüye...''

Fuat Uğur'un FETÖ ile ilgili yazısına Sinan Oğan'dan çok ağır yanıt geldi. Uğur yazısında, "Ahmet Ünal Sinan Oğan’ın kurduğu stratejik araştırma kuruluşlarından birinde sorumluluk alıyor. Ünal’ın Cemaat’in MHP imamı olduğunu söylüyor eski cemaatçi bana" dedi. Oğan da "Bak oğlum Fuat Uğur bir dönem biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen bu FETÖ’yü yalıyordun"." diye yanıt verdi



Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, Sinan Oğan'a "FETÖ'cü" dedi. Oğan'dan yanıt gecikmedi: "Bak oğlum Fuat Uğur bir dönem biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen bu FETÖ’yü yalıyordun".

Uğur, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cemaat’ten ayrılmış bir isim anlattı geçen gün. Uzun yıllar Zaman gazetesinin Doğu Anadolu Haber Müdürlüğü’nü yapan TSK’dan atılma Ahmet Ünal’ın kendisine söylediklerini. Ahmet Ünal bir gün sessizce MHP’nin iç muhalifi Yeni Çağ gazetesinde yazmaya başlıyor. Yeni Çağ o vakitler Cemaat aleyhtarı bir gazete üstelik. Eski Cemaatçi 'Şaşırdım kaldım. Ankara’ya gittiğimde Ahmet beyi ziyarete gittim. Yıl 2008. O vakit bana anlattı aslında bir proje olarak Yeni Çağ’a girdiğini. Hatta Sinan Oğan’ın da iyi bir mensupları olduğunu' diyor. Ahmet Ünal daha sonra Sinan Oğan’ın kurduğu stratejik araştırma kuruluşlarından birinde sorumluluk alıyor. Ahmet Ünal’ın Cemaat’in MHP imamı olduğunu söylüyor bu eski Cemaatçi bana. Sinan Oğan’ın STV’ye her hafta birkaç kez çıkıp konuşması, Zaman gazetesinde sayfalarca yazı yazması da böylece başlıyor tabii.

Sinan Oğan MHP muhalifi olarak Meral Akşener ve Koray Aydın ile birlikte harekete geçtikten sonra hakkında birkaç yazı kaleme aldım. Cemaatle ilişkisini açıklamasını istedim. Dava açtı ama 'Ben cemaatçi değilim' demedi.

Ancak Bahçeli geçtiğimiz hafta 'Cemaat MHP’yi ele geçirip operasyon partisi yapmak istiyor, Türkiye’de iç savaş çıkartmak niyetindeler' diye zehir zemberek bir açıklama yapınca üç muhalif de neye uğradığını şaşırdı. Aradan günler geçti, sessizliği Sinan Oğan bozdu. Âdeta “bayram değil seyran değil” telaşıyla Cemaatçi olmadığından dem vuran Oğan 'Cemaatin MHP üzerinde ameliyat yapmaya çalıştığını kesin olarak anladık. 2011’de milletvekili olduktan sonra gerek medya gerekse TBMM kürsüsünden Cemaat’in Türk devleti için ciddi bir tehdit olduğunu, bu yapı ile mücadele edilmesi gerektiğini sık sık vurguladım' dedi.

Doğru, bu kaset kumpasından kendi kayınbabası ve onu MHP’ye getiren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici de mağdur olmuştu ama Sinan Oğan bu konuda şimdiye dek Cemaat’i doğrudan suçlayıcı tek kelime etmemişti."

OĞAN'DAN SERT YANIT

Sinan Oğan ise sosyal medya hesabından Uğur'a sert tepki gösterdi. Oğan, Fuat Uğur'un bir dönem FETÖ ve Kürdistan'a destek veren açıklamalarını da paylaştı.

FUAT UĞUR DA CEVAP VERDİ

Oğan'ın mesajları üzerine Fuat Uğur da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu: