Sinema salonlarının açılma tarihi ertelendi
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle açılacağı duyurulan sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi.
Dün İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde açıldığı belirtilen sinema salonları, bugün yayımlanan yeni genelgeyle 1 Temmuz'a kadar kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesi şöyle:
"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1
Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar
günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.0021.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir
koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler
sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik
alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde
bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."
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