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  3. 30 Kasım 2018 09:27

Sinemada taciz rezaleti ! Sosyal medyada ifşa etti

İzmir'de genç kadın sinemanın bekleme salonunda kendisini taciz ettiği kişiyi sosyal medyadan ifşa etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ise hem kadını hem de tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi aynı araçla karakola götürmek istedi.

Sinemada taciz rezaleti ! Sosyal medyada ifşa etti
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Gazeteci Melis Alphan’ın sosyal medyada paylaştığı iddiaya göre sinemada bekleme salonunda bir adam, karşısında oturan kadını taciz etti. İddiaya göre, genç kadın tacizciyi şikayet etmesinin ardından, sinema çalışanları polise haber vermek yerine tacizciyi dışarı çıkardı. Çağrılan polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçta karakola götürmek istedi.

Gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sinemanın bekleme salonunda adam genç kadının karşısına oturuyor pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Sinema çalışanları polise haber vermek yerine adamı dışarı çıkarmaya, polis ise taciz edilen kadın ile adamı aynı araçta karakola götürmeye kalkıyor. Bir Türkiye özeti" ifadelerini kullandı.

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