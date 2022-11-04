Sınır ötesinden acı haber: 1 evladımız şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız olarak devam ediyor. Güvenlik kuvvetlerince sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden ise kahreden bir haber geldi. Bölgede görev yapan Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da acı haber nedeniyle taziye mesajı yayınladı. MSB'nin hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mil Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.