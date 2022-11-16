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Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı sınır fetö pkk
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