Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.
DHA
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