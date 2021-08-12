Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sinop/Ayancık'ta 46, kara ekipleri tarafından Kastamonu/İnebolu'da 7 olmak üzere toplam 53 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi. Öte yandan bölgedeki vatandaşların kurtarılma anlarına ait görüntüler yayınlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada "Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam edilmektedir. 11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik Helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"53 VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamanın devamında, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından Sinop/Ayancık'ta 46, kara ekipleri tarafından Kastamonu/İnebolu'da 7 olmak üzere toplam 53 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadeleri kaydedildi.

HELİKOPTERLE KURTARMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Öte yandan sitede, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopterin, çatıda mahsur kalan vatandaşları kurtarma anına ilişkin görüntüler yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, evlerini su basan vatandaşların çatıya çıktıkları ve helikopterlerle kurtarıldıkları görüldü.