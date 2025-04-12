Şirketine kayyum atanan Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, şirketine kayyum atanmasının ardından ''Hayatımı verdiğim şirketimi bir günde elimden aldılar'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde, dosya kapsamında şüpheli konumda bulunan 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atanırken, 28 şirkete ise denetim kayyumu görevlendirildi.

Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da yer aldı.

Şirketin sahibi ve Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu, kayyum sonrası Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Çok üzgün olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, 1968 yılında Trabzon'da kurduğu ve hayatı boyunca geliştirmeye çalıştığı şirketine el konduğunu vurguladı.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Hasan İmamoğlu, "Param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım var günlerdir satışını yapamıyorum. Şirketime gelenlere şunu söyledim. Şirketi kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz de diyecek bir şeyim yok. Ben tarladan geldim, gerekirse yine tarlaya dönerim" diye konuştu.

Sözcü