Şırnak ve Antalya'da iş kazası: 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Şırnak ve Antalya'da meydana gelen iş kazalarında 2 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, geçtiğimiz günlerde teröristlerin bombalı saldırısında arızalanan yüksek gerilim hattının onarımı sırasında yaşanan iş makinesi kazasında işçilerden biri öldü, biri de ağır yaralandı.

Silopiye 5 kilometre uzaklıktaki Cudi dağı eteklerindeki termik santrale elektrik sağlayan iletim hattına yönelik bombalı saldırıda hasar gören elektrik direğini onarım çalışması sırasında, vincin halatı koptu. Meydana gelen kazada işçilerden Bilal Usta (42) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı kazada yaralanan Şahin Usta (58) ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Bilal Usta’nın canezesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi. Yaralı Şahin Usta’nın ise hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

4. KATTAN DÜŞTÜLER

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen iş kazasında ise, inşaatta çalışırken 4. kattan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Beyobası Mahallesi'nde bir inşaata çalışan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47), balkon duvarının yıkılması sonucu 4. kattan düştü.

Yaralanan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gökmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.