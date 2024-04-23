Sivil toplum örgütleri İznik Gölü için harekete geçti

Marmara Bölgesi'nin gözbebeği İznik Gölü'ne yakın noktaya yapılması planlanan bir üretim tesisi sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Darkalı Çevre ve Doğa Dostları Platformu, İznik Evre ve Yaşam Platformu, Çocuklar Hepimizin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İşte o basın açıklaması:

“HEKTAŞ Ticaret Türk A.Ş. tarafından Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, İskele Civarı Mevkii, 80 Ada, 96 Nolu Parsel üzerinde “Tarım ürünleri etken madde üretimi, tehlikesiz atıktan bakır sülfat üretimi ve kimyevi gübre üretim tesisi” Kurulması ve İşletilmesi Planlamaktadır.

Bu çerçevede İznik Gölüne, sulak ve karasal alandaki yaşamsal ekolojik dengeye, III. Derece sit alanı ilan edilen alanlara, tarihi ve kültürel mirasımıza, temiz havaya sahip çıkmak, tehlikeli atık depolama alanlarına, yıkıma, tahribata, toz ve gaz emisyonuna, zehirli atık üretimi ile yaratılacak geri dönülmez harabiyete, yoğunlaşmış trafiğe karşı durmak ve İznik Gölünün “T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KORUMA ALANI “ ilan edilmesi talebimizin kabulü için

HEKTAŞ ÇED SÜRECİ HALKI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA BİRLİKTEYİZ.

#GÖLÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ

TARİH YER SAAT

25.04.2024 ORHANGAZİ-ÖRNEKKÖY 14:00