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Siyasi parti sayısı 151'e yükseldi

Siyasi parti sayısı 151'e yükseldi
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

AA

Etiketler türkiye siyasi parti
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