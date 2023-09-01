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Siyasilerden finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımına tebrik mesajları

Siyasilerden finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımına tebrik mesajları
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Siyasi parti liderleri, İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek; finale yükseldi.

SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Siyasi parti liderleri, İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Avrupa şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen #FileninSultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Yine muhteşem bir mücadeleydi, yine harikaydınız! Tüm kalbimizle yanınızdayız kızlar!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Şampiyonluk için son 1. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

"Filenin Sultanları ile yine, yeniden finaldeyiz. Yolun sonu şampiyonluk, biliyoruz."

Etiketler a milli takım voleybol Siyasi final
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