Siyasilerden finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımına tebrik mesajları
Siyasi parti liderleri, İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek; finale yükseldi.
SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Siyasi parti liderleri, İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
"Avrupa şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen #FileninSultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Yine muhteşem bir mücadeleydi, yine harikaydınız! Tüm kalbimizle yanınızdayız kızlar!"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
"Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğa son bir adım kaldı. Başarılar"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
"Şampiyonluk için son 1. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:
"Filenin Sultanları ile yine, yeniden finaldeyiz. Yolun sonu şampiyonluk, biliyoruz."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol