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Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde silahlı çatışma çıktı.

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'ndaki bir oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Otomobille gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı. Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı. Otomobille gelen saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler silah çatışma silahlı çatışma
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