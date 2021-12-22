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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde 179 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 22 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testin sonucuna göre 19 bin 95 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 22 bin 816 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 179 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı sağlık bakanlığı bakanlık virüs
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