Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1443 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 135 bin 563 testin sonucuna göre bin 443 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise bin 274 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.