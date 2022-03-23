Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 23 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.