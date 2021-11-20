Son 24 saatin koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm tablosunu açıkladı. Rakamlar yine korkutucu boyutlarda...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 163 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 335 test yapıldı.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz” dedi.

Türkiye'nin 20 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu: