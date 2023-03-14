Sosyal medya Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah anısını paylaşıyor

AK Parti ile HÜDA Par arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından emekli albay Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah terör örgütü hakkında yıllar önce yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasıyla gündeme gelen Hizbullah terör örgütüne dair, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un videosu yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada yeniden paylaşılan Babala TV'nin 3 yıl önceki röportajının bir kesitinde emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Hizbullah üyesi 2 kişinin gözaltına alınması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

"SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN TELEFON GELDİ"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı dönemde iki Hizbullah militanının gözaltına alındığını söyleyen Uğur, üst düzey bir yetkilinin gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.

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Uğur, anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"YÜZBAŞI SENİN BİZE DİŞİN GEÇMEZ"

“İki kişi getirmişler. Beni çağırdılar yanlarına gittim. Bunlar PKK’ya benzemiyor çok rahatlar dedi. Kimsiniz siz dedim. Sakallı biri döndü ‘Yüzbaşı senin bize dişin geçmez. O aldığın silahları da güzel bir temizlet öyle ver bize’ dedi. Yanındaki atıldı dedi ki ‘Biz Hizbullah’ız’… O sırada yukardan Astsubay’ım koştu dedi ki ‘Komutanım size Diyarbakır’dan telefon var’ Açtım telefonu çok üst düzey bir yetkili. ‘Sen oraya yeni geldin bırak onları. Onlar bizim düşmanlarımızı vuruyorlar PKK’ya karşı savaşıyorlar’ dedi. Ben de dedim ki terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Bırakmıyorum biraz sonra da tutuklanacaklar’ dedim. Bir memnuniyetsizlikle telefonu çat diye suratıma kapattı."