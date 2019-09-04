Sözcü gazetesi davasında sona doğru

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Gökmen Ulu'nun da aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'lilerde dururuşmaya izleyici olarak katıldı.

"FETÖCÜ DEĞİLİM"

Duruşmada son savunmasını yapan gazetenin internet sitesi yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin de iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi. Sanık Çetin, Sözcü Gazetesi'nin yerli ve milli bir site olduğunu belirterek, "Günde ortalama 400, ayda 12 bin, yılda 150 bin haber sitemize giriyor. Arşivimizde yaklaşık bir milyon haber bulunmakta. İddianameyi hazırlayan savcı lehte olan hiçbir delili iddianamede kullanmadı. Bu acınası durum" dedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Çetin, "FETÖ'cü değilim, FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etmedim, etmem de. Tek bir işim var gazetecilik, onu yapmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanık Yonca Yücekaleli ise mahkemeye yazılı savunmasını sunarak beraatini istedi. Duruşma, Avukat Celal Ülgen'in 5 bölümden oluşan savunmasını yapmasıyla devam ediyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Duruşma savcısı 18 Nisan'da görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilen mütalaada, savunması alınamayan sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.