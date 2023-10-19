Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.
Atama sonuçlarına 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor.
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