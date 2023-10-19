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Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.

Atama sonuçlarına 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor. 

Etiketler sözleşmeli öğretmen meb ek atama sonuçları
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